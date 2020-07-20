ايران لها القدرة على تصدير 15 مليون طن من الفولاذ سنويا

واضاف شهرستاني اليوم الاثنين لمراسل ارنا ان ايران هي ضمن اكبر عشرة منتجين للفولاذ في العالم ولاثبات ذلك يجب ان نكون متواجدين وبقوة في الاسواق العالمية.

واوضح ان سعر الطن الواحد من الفولاذ عالميا كان 400 دولار ولكن تدنت الاسعار ليصل اليوم الى 380 دولار،مشيرا الى رغبة السوق العالمي بشراء الفولاذ الايراني.

يذكر ان صادرات ايران بلغت العام الماضي ( انتهى في 20 مارس 2020) 8.5 مليون طن بمبلغ 3 مليارات دولار .

وتبلغ طاقة انتاج ايران من الفولاذ 35 مليون طن سنويا ومن المتوقع ان تصل في نهاية هذا العام من 28 الی 30 مليون طن .

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