وجرى توقيع عقد اكمال تطوير حقل ازادكان الجنوبي للنفط مع شركة بتروبارس كمقاول عام للمشروع (GC)، بالاضافة الى توقيع عقد آخر مع شركة بتروبارس لإنشاء محطة معالجة مركزية (CTEP) بطاقة 320 ألف برميل في اليوم.

حقل ازادكان الجنوبي للنفط هو أهم حقل مشترك يقع غرب نهر الكارون، بالقرب من الحدود العراقية وحوالي 80 كم غرب مدينة أهواز.

وينص العقد على انشاء 65 كم من خط الأنابيب لضخ الغاز والنفط الخام، اضافة الى 45 كم من خط الأنابيب الرابطة و 328 كم من خطوط أنابيب نقل خامات النفط وإكمال مشاريع اخرى بما فيها تركيب 50 مضخة داخل الآبار وحفر 35 بئراً .

ومع تنفيذ هذا العقد، ستزداد الطاقة الإنتاجية لحقل ازادكان الجنوبي بمقدار 140 الف برميل في اليوم.

علما أن إنتاج النفط من حقول غرب نهر الكارون قد ازداد ستة أضعاف خلال السنوات الاخيرة مقارنة بعام 2013 بداية حكومة الرئيس روحاني، كما تضاعف استخراج النفط من حقل ازادكان الجنوبي ثلاث مرات خلال هذه الفترة.

تبلغ مساحة حقل ازادكان الجنوبي الف و125 كيلومتر مربع، وتقدر كميات النفط الموجودة في الحقل بـ 27 مليار برميل، منها 1.7 مليار برميل يمكن استخراجها.

الغرض من هذه الاتفاقية هو زيادة قدرة البلاد على إنتاج النفط الخام والحفاظ على رأس المال الوطني في الحقول المشتركة ودعم الإنتاج المحلي وإنشاء وتمكين الشركات المحلية والاستفادة من إمكانات الخبراء الإيرانيين والمحليين وخلق فرص عمل واسعة في محافظة خوزستان.

وبتطبيق هذه الاتفاقية، سيصل إنتاج النفط من حقل ازادكان الجنوبي 320 ألف برميل من النفط الخام و 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

وتمتد مدة العقد 30 شهرا وبتكلفة 961 مليون دولار والف و183 مليار تومان.

كما تم توقيع عقد لإنشاء محطة معالجة مركزية بطاقة 320 ألف برميل يومياً بقيمة 300 مليون دولار ، وسيتم تنفيذها خلال 30 شهراً.

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