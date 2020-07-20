ظريف يتوجه الى روسيا غدا

واضافت الخارجية الروسية في بيان ان ظريف سيلتقي بلافروف يوم غد الثلاثاء في قصر الضيافة بموسكو وسيبحث الجانبان احدث القضايا الاقليمية والدولية.
وهذه هي الزيارة الثلاثين لظريف الى روسيا خلال 7 سنوات من توليه منصب الخارجية الايرانية .
انتهى**م م**
موسكو / 20 تموز/ يوليو/ ارنا – اعلنت الخارجية الروسية ان وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية محمدجواد ظريف سيلتقي يوم غد الثلاثاء في موسكو بنظيره الروسي سيرغي لافروف.
واضافت الخارجية الروسية في بيان ان ظريف سيلتقي بلافروف يوم غد الثلاثاء في قصر الضيافة بموسكو وسيبحث الجانبان احدث القضايا الاقليمية والدولية.
وهذه هي الزيارة الثلاثين لظريف الى روسيا خلال 7 سنوات من توليه منصب الخارجية الايرانية .
انتهى**م م**
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