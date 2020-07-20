ظريف يتوجه الى روسيا غدا

طهران/ 20 تموز/يوليو/ ارنا – في أشارة إلى الاتفاق مع الصين والشائعات المتعلقة به في داخل البلاد وخارجه، قال وزير النفط، أن موضوع مسودة وثيقة التعاون بين إيران والصين لمدة 25 سنة، ليست معاهدة، بل اتفاقية شاملة، مضيفا أن إيران مستعدة لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات مع أي دولة أخرى غير الكيان الصهيوني.