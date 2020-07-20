الخارجية العراقية :زيارة الكاظمي لإيران ستجرى بموعدها المحدد

وأفادت مصادر اعلامية أن المتحدث باسم الخارجية العراقية "أحمد الصحاف" اعلن في تصريح له أن "زيارة الكاظمي لإيران لن تتأجل وسوف تجرى غدا الثلاثاء."

كما اعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الاثنين، عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الرياض بسبب دخول الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز المستشفى.

وكشفت وزارة الخارجية العراقية قبل ذلك امس الاحد، عن الملفات التي سيبحثها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته المقبلة الى السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "زيارة رئيس الوزراء الى السعودية ستتضمن بحث ملفات العلاقات الثنائية بين العراق والسعودية منها مؤشرات الطابع الاقتصادي والصحي والزراعي والمالي والتبادل الاستثماري والاقتصادي".

واضاف ان رئيس الوزراء سيزور ايران غدا الثلاثاء وسيبحث خلال الزيارة ملفات عديدة من بينها التبادل التجاري.

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