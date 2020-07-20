مشاركة ثلاثة افلام سينمائية ايرانية في مهرجان شنغهاي الدولي

ووضعت الدورة الثالثة والعشرون من مهرجان شنغهاي الصيني الذي من المقرر أن يقام بين 25 يوليو حتى 2 أغسطس المقبل ثلاثة أعمال إيرانية على جدول عروضها.

و يعرض المهرجان فيلم "نجيبة" (أول عمل طويل للمخرج مصطفى كندمكار) برفقة فيلم "حفار القبور" (گورکن) للمخرج كاظم ملايي للعرض خلال قسم "المواهب الآسيوية الجديدة" على شاشته فيما يستضيف مهرجان شنغهاي فيلم "السرطان" (خرچنگ) القصير للمخرجة شيوا صادق أسدي ممثلا عن السينما الإيرانية خلال منافسات الكأس الذهبي على شاشته الكبيرة.

هذا وكان القائمون على المهرجان قد قرروا إقامة هذا الحدث السينمائي بعد تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا ليقام بين 25 يوليو حتى 2 أغسطس المقبل.

يذكر أن فيلم "قصر شيرين" للمخرج رضا مير كريمي كان قد حل ضيفاً على مهرجان شنغهاي العام الماضي وحصد ثلاث جوائز،جائزة أفضل إخراج لمخرجة رضا ميركريمي وأفضل فيلم وأفضل ممثل للفنان حامد بهداد.

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