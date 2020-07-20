٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٥٠ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83863208
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عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 14 الفا و405 شخص

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 14 الفا و405 شخص

طهران /20 تموز/ يوليو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنین 276 الفا و202 شخص، وبوفاة 217 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 14 الفا و405 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنین انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل2414 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 276 الفا و 202 حالة لغاية الان بينهم 3583 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 240 الفا  و87 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 217 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 14 الاف و405 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و175 الف و 217 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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