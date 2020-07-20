واعظي : حلفاء امريكا ملّوا ادمان هذا الكيان على الحظر

واضاف واعظي : ان احتجاج مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، على استخدام الحصار الاقتصادي أداة من جانب امريكا، مؤشر على ملل حلفاء هذا الكيان من ادمانه على سياسة الحظر.

واكد رئيس مكتب الرئاسة في ايران : ان سياسة الحظر، هي سياسة بعيدة عن الانسانية وجائرة وبالية ينبغي نبذها؛ هذا الرّاي لايقتصر على ايران فحسب.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "جوسيب بوريل" اشار في بيان صدر عنه السبت الماضي، الى توسع دائرة الحظر الامريكي المفروض على ايران وكوبا ومحكمة العدل الدولية ليشمل مؤخرا مشروع "نورد استريم" (2) و"ترك استريم"؛ مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي يعارض اللجوء الى سياسة الحظر من قبل دول ثالثة ضد شركات اوروبية تباشر في التعامل التجاري وفقا للقانون، كما يعتبر الحظر العابر للحدود انتهاكا للمعايير الدولية.

انتهى ** ح ع