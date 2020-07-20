رئيس البرلمان : ايران والهند تجمع بينهما علاقات معمقة

تصريحات قاليباف اليوم، جاءت خلال استقباله سفير الهند لدى ايران "غيدام دارمندرا"؛ واصفا التعاون بين طهران ونيودلهي على الصعد الاقليمية والدولية وحركة عدم الانحياز بانه "مؤثر".
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طهران / 20 تموز / يوليو / ارنا – قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" : ان ايران والهند بوصفهما بلدين مؤثرين في قارة اسيا العريقة، تجمع بينهما علاقات تاريخية ومعمقة.
تصريحات قاليباف اليوم، جاءت خلال استقباله سفير الهند لدى ايران "غيدام دارمندرا"؛ واصفا التعاون بين طهران ونيودلهي على الصعد الاقليمية والدولية وحركة عدم الانحياز بانه "مؤثر".
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