العراق يعلن التنسيق مع إيران لرفع شكوى الى الأوساط الدولية بشأن اغتيال المهندس وسليماني

وفي بيان أصدره بعد يوم من زيارة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف الى بغداد، ووضعه في متناول وسائل الإعلام، أضاف مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن التحقيق في اغتيال سليماني والمهندس قد بدأ منذ اليوم الأول من الحادث.

وأجرى ظريف أمس الأحد، زيارة الى العراق، التقى خلالها مع كبار المسؤولين في هذا البلد وبحث معهم في المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

والتقى ظريف أمس الأحد في إطار الزيارة، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان.

وأشاد زيدان بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المساندة للعراق وشعبه، واصفا علاقات بلاده مع ايران بانها مهمة للغاية.

واكد، ان العراق وإيران لديهما قواسم مشتركة كثيرة ينبغي الانطلاق منها لتنمية العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

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