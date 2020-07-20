٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٥:٠٤ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83863405
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العراق يعلن التنسيق مع إيران لرفع شكوى الى الأوساط الدولية بشأن اغتيال المهندس وسليماني

العراق يعلن التنسيق مع إيران لرفع شكوى الى الأوساط الدولية بشأن اغتيال المهندس وسليماني

بغداد/20 تموز/يوليو/إرنا- أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الاثنين، أنه اتخذ الترتيبات اللازمة مع السلطة القضائية الإيرانية لرفع شكوى الى الأوساط القانونية الدولية ضد الولايات المتحدة بشأن اغتيال الشهيدين نائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وفي بيان أصدره بعد يوم من زيارة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف الى بغداد، ووضعه في متناول وسائل الإعلام، أضاف مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن التحقيق في اغتيال سليماني والمهندس قد بدأ منذ اليوم الأول من الحادث.

وأجرى ظريف أمس الأحد، زيارة الى العراق، التقى خلالها مع كبار المسؤولين في هذا البلد وبحث معهم في المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

والتقى ظريف أمس الأحد في إطار الزيارة، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان.

وأشاد زيدان بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المساندة للعراق وشعبه، واصفا علاقات بلاده مع ايران بانها مهمة للغاية.

واكد، ان العراق وإيران لديهما قواسم مشتركة كثيرة ينبغي الانطلاق منها لتنمية العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

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