لتعزيز الجهود من أجل الإرتقاء بالعلاقات الإيرانية-العمانية

جاء ذلك خلال لقاء الوداع الذي أجراه نوري شاهرودي مع وكيل وزارة الخارجية العماني للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي، في ختام مهام عمله سفيرا للجمهورية الإسلامية في هذا البلد.

وفيما أشار الى العلاقات الجيدة جدا والإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية، والإقتصادية، أعرب وكيل وزارة الخارجية العماني للشؤون الدبلوماسية عن شكره وتقديره لجهود السفير والبعثة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سلطنة عمان في سياق تعزيز العلاقات الثنائية، متمنيا أن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء في المستقبل.

الى ذلك، أعرب نوري شاهرودي في هذا اللقاء، عن تقديره لعمان حكومة وشعبا في تعاونهم معه ومع السفارة الايرانية في مسقط من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين مشيرا إلى بعض أهم الإجراءات المتخذة خلال فترة مهام عمله سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد، ان العلاقات الإيرانية-العمانية هي حاليا في مستوى جيد للغاية ويعمل المسؤولون في البلدين على تعزيزها أكثر فاكثر.

كما تناول اللقاء آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية.

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