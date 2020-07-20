٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٦:٠٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83863459
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تخت روانجي : امريكا ماضية في انتهاك القرار 2231

تخت روانجي : امريكا ماضية في انتهاك القرار 2231

طهران / 20 تموز / يوليو / ارنا – اكد مندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة في نيويوك "مجيد تخت روانجي" : ان امريكا لا تزال ماضية في انتهاك القرار 2231.

واضاف تخت روانجي في تغريدة نشرها اليوم عبر تويتر : اليوم يصادف الذكرى السنوية الخامسة لمصادقة مجلس الامن الدولي بالاجماع على القرار 2231 في اطار تاييد "خطة العمل المشترك الشاملة" (الاتفاق النووي).

يتبع ...** ح ع  

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