مسوؤل : الكاظمي يصل طهران غدا

وفي تصريح له اليوم الاثنين : اوضح معزي، انه سيتم استقبال الكاظمي لدى وصوله مطار مهراباد الدولي في طهران، من قبل وزير الطاقة الايراني "رضا اردكانيان".

واضاف، انه عقب اجراء مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء العراقي من قبل رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" ستبدا المفاوضات بين الهيئات الرسمية الايرانية والعراقية، مضافا الى اللقاء الخاص بين الكاظمي والرئيس روحاني.

وتابع معزي، انه عقب المباحثات بين وفدي البلدين ولقاء رئيس وزراء العراق مع الرئيس روحاني، ستنطلق المفاوضات المشتركة بين الهيئات رفيعة المستوى الايرانية والعراقية بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ومصطفى الكاظمي.

وبحسب المسؤول بدائرة رئاسة الجمهورية، ان رئيس الوزراء العراقي سيلتقي خلال زيارته الى ايران التي تستغرق يومين، بسماحة قائد الثورة الاسلامية كما سيجري مباحثات مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي.

انتهى ** ح ع