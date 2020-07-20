فتح قناة مالية لتحويل المساعدات الإنسانية الدولية الى إيران

وفي حوار مع مراسل إرنا على هامش زيارته لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) ولقائه مع المدير العام للوكالة، اليوم الإثنين، أضاف همتي: بعد أشهر من المباحثات التي أجرتها جمعية الهلال الأحمر الإيراني مع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حول ضرورة فتح قناة مالية آمنة للإستفادة من التمويلات والتبرعات التي يقوم بها الأشخاص الحقيقيين والإعتباريين للهلال الأحمر الإيراني وبفضل جهود ومتابعات الإتحاد المكثفة، بعثت وزارة الخزانة الأميركية قبل عدة أيام برسالة أعلنت فيها عن عدم معارضتها لتحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني، شريطة ألا تكون من قبل أطراف أميركية.

وأشار الى تحويل بعض المساعدات الى الهلال الأحمر الإيراني خلال الأيام الأخيرة القلائل، والتي تعذر نقلها إلى البلاد منذ عدة سنوات، معربا عن شكره وتقديره لزملائه في الجمعية وكذلك للتعاطف والدعم الذي قدمه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في هذا الصدد.

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