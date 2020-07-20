السفير مسجدي: العلاقات بين طهران وبغداد ستتطور في جميع المجالات

وكتب مسجدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين في الاشارة الى الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى طهران غدا الثلاثاء: ان طهران مستعدة لاستقبال رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له.

واضاف: ان العلاقات بين البلدين ستتطور في جميع المجالات وان الحدود بين البلدين هي حدود الصداقة والتعاون المشترك.

ومن المقرر ان يبدا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارة الى طهران غدا الثلاثاء على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

وتستغرق زيارة الكاظمي الى ايران يومين يلتقي خلالها قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية والنائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الاسلامي.

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