ظريف: العلاقات القوية مع جميع العراقيين من محاور السياسة الخارجية الايرانية

وكتب ظريف مساء الاثنين في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول زيارته الى اقليم كردستان العراق: استمرارا للزيارة المثمرة للعراق، التقيت في كردستان العراق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.

واضاف: ان العلاقات القوية هي احد محاور السياسة الخارجية الايرانية. جيراننا هم اولوية لنا.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى اربيل مساء الاحد واجرى جولتين من المحادثات مع رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني كما التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.

يذكر ان ظريف كان قد وصل الى بغداد صباح الاحد في زيارة مكثفة اجرى خلالها محادثات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم حيث بحث معهم حول تطوير العلاقات الثنائية واخر تطورات المنطقة والعالم.

كما تباحث ظريف في بغداد حول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والطاقوية.

وتباحث وزير الخارجية الايراني حول جريمة اميركا في اغتيال الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ومرافقيهما.

ورافق وزير الخارجية الايراني في هذه الزيارة، المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

انتهى ** 2342