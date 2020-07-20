انتهاء عملية استعادة بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة

وافادت منظمة الطيران المدني الايرانية في بيان لها، مساء الاثنين، انه وفق إعلان الفريق الفني لمنظمة الطيران المدني الموفد إلى فرنسا لتحليل بيانات الصندوقين الاسودين في الطائرة الأوكرانية المنكوبة فقد تمت استعادة معلومات القسم الذي يُعرف بـ FDR (مسجل بيانات الرحلة) ومن ثم سلمت إلى مسؤول فريق التحقيق في الحادث بمنظمة الطيران المدني.

وبذلك فقد تمت استعادة معلومات الصندوقين الأسودين وباتت متاحة للتحليل من قبل فريق التحقيق الخاص بالحوادث التابع لمنظمة الطيران المدني.

وأعرب المسؤول عن التحقيق في الحادث عن تقديره للفريق المهني في المختبر الفرنسي، وسيبدا اعتبارا من يوم الثلاثاء التحليل المبدئي لهذه البيانات في مختبر BEA الفرنسي.

وكانت منظمة الطيران المدني الايرانية قد اعلنت مساء الثلاثاء ايضا عن استعادة بيانات القسم CVR (تسجيل مكالمات قمرة القيادة).

وكان وفد المنظمة قد وصل امس الاثنين الى مختبر المكتب الوطني الفرنسي لتحليل سلامة الطيران مصحوباً بالصندوقين الاسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة، حيث بدأت عملية استعادة معلومات الصندوقين الاسودين على الفور.

يذكر ان الطائرة الاوكرانية المذكورة والتي كانت في رحلة لها من طهران الى كييف قد اُسقطت عن طريق الخطأ بعد دقائق من اقلاعها من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة طهران صباح يوم 8 كانون الثاني /يناير العام الجاري ولقي جميع ركابها البالغ عددهم 167 وافراد طاقمها التسعة حتفهم.

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