السفير الايراني في روسيا: ظريف يزور موسكو اليوم حاملا رسالة من روحاني الى بوتين

وكتب جلالي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاثنين: ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيكون في موسكو الثلاثاء في زيارته الـ 30 الى روسيا والثالثة الى موسكو خلال الاشهر الستة الماضية كرئيس للجهاز الدبلوماسي الايراني.

واضاف: ان وزير الخارجية سيسلم رسالة من روحاني الى بوتين وسيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول الاتفاق النووي والتطورات الاقليمية والعلاقات الثنائية.

وتابع جلالي: ان روسيا بصفتها داعمة للاتفاق النووي عارضت اخيرا قرار مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهنالك تضامن كامل بين ايران وروسيا ضد اجراءات الحظر الاميركية الاحادية والمناهضة للبشرية.

واكد انه في ظل ارادة قادة وكبار مسؤولي البلدين تحظى العلاقات الثنائية بوتيرة متنامية في سياق توفير المصالح المشتركة والمساعدة بتوفير الامن الاقليمي والدولي.

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