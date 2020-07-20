جهانغيري: الرياضة عامل مهم لتعزيز الامل والتضامن الوطني

وفي حديثه خلال اجتماعه بكبار المدراء بوزارة الرياضة والشباب مساء الاثنين، أشار جهانغيري الى مسؤولية هذه الوزارة في المجالين المستقلين والمؤثرين في ذات الوقت؛ الرياضة والشباب، وأكد ضرورة اعتماد نظرة تنموية شاملة ووطنية ومستقبلية لهذين المجالين، وقال: ان الرياضة عامل هام لتعزيز الامل والتضامن الوطني، وأن الشباب بطاقاتهم الشبابية يمكنهم إيجاد آفاق جديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والسياسية.

واشار الى الظروف الراهنة بالبلاد قائلا: رغم الظروف الصعبة والخطيرة والمعقدة الراهنة، والتي تأثرت فيها الموارد المادية والاقتصادية بالحظر وتفشي كورونا، الا ان الكثير من الفرص والطاقات قد تم توفيرها في البلاد، وبالامكان الاستفادة من الرصيد الشبابي في هذه الفرص.

وأضاف: اننا ومن اجل تجاوز أزمات كأزمة كورونا بحاجة الى اكتشاف واكتساب موارد مادية ومعنوية جديدة.

وقال النائب الاول لرئيس الجمهورية: ان البلاد بحاجة الى تعزيز مشروعية الأجهزة المتولية للامور والرصيد الاجتماعي والثقة والتضامن الوطني، ولا يمكن لأي مؤسسة ومسؤول التحرك دون رضا الرأي العام ودعمه والتعاون بين جميع السلطات والأجهزة الرسمية والاستفادة من الطاقات المدنية والثقة بالقطاعين الخاص والعام.

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