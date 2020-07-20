وزير الداخلية يدعو وسائل الاعلام لتبيين ابعاد الحرب النفسية ضد ايران

وخلال اجتماع لجنة الاعلام والدعاية الاقتصادية الذي عقد الاثنين قال رحماني فضلي، انه ينبغي عبر اتخاذ منهج موحد الحيلولة دون تعددية تصريحات المسؤولين حول موضوع معين والتي من شانها ان تؤدي الى التوتر الفكري في اوساط المجتمع.

واشار وزير الداخلية الى دور العوامل الاقتصادية والنفسية ذات الصلة المؤثرة في هذا المجال، واكد ضرورة اهمية معرفة الاجراءات الخارجية الهدامة في هذا الصدد، داعيا الى تبيين ذلك للمواطنين من قبل وسائل الاعلام.

واضاف، انه على وسائل الاعلام ومنها الاذاعة والتلفزيون العمل على ترسيخ الهدوء والاستقرار في المجتمع من خلال الشرح والتبيين الواقعي للحرب النفسية التي يشنها اصحاب الثروة والقدرة في العالم ضد الشعب الايراني.

انتهى ** 2342