٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٤:٠٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83863734
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انتاج ايران النفطي من حقول غرب كارون ارتفع الى 400 الف برميل يوميا

انتاج ايران النفطي من حقول غرب كارون ارتفع الى 400 الف برميل يوميا

طهران / 21 تموز / يوليو /ارنا- اعلن وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة بان انتاج البلاد من حقول النفط المشتركة غرب كارون ارتفع من 70 الفا الى 400 الف برميل يوميا خلال الاعوام السبعة الاخيرة.

وكتب زنكنة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاثنين: ان من اولويات وزارة النفط، زيادة الاستخراج من الحقول المشتركة مع الجيران والحفاظ على المصالح الوطنية للبلاد في العقود المبرمة.  

واضاف: ان طاقتنا الانتاجية من حقول غرب كارون ارتفعت من 70 الفا الى 400 الف برميل يوميا خلال الاعوام السبعة الاخيرة.

واكد على الوقوف حتى النهاية في الدفاع عن المصالح الوطنية وحق الشعب "كما انه ليس لديّ اي اهتمام خاص بدولة معينة".

يذكر ان شركة هندسة وتطوير النفط الايرانية ابرمت عقدا مع شركة بتروبارس لتطوير حقل "آزادكان جنوبي" النفطي الواقع بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران والمشترك مع العراق.

وبموجب العقد الذي أبرم الاثنين، سيتم تطوير الحقل في مدة 30 شهرا وتعزيز طاقته الانتاجية لـ 320 الف برميل يوميا.

انتهى ** 2342

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