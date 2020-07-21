محافظ ايلام يؤكد ضرورة المزيد من تنشيط التبادل التجاري بين ايران والعراق

وقال سليماني دشتكي خلال لقائه وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي الاثنين، ان البنية التحتية للمعبرين والسوقين الحدوديين "جيلات" و"جنكولة" متوفرة في الوقت الحاضر ونحن بانتظار العمل من قبل الجانب العراقي.

واضاف، اننا فضلا عن المشاورات مع السفير الايراني في بغداد فقد تم التاكيد والمتابعة للموضوع في المحادثات مع محافظ واسط ايضا.

واشار الى المصادقة على انشاء سوق "هلالة الشمالي" في مجلس تنظيم التبادل الحدودي والذي سيرفع للمصادقة عليه من قبل الحكومة واضاف، انه وبعد المصادقة النهائية على انشاء هذه السوق ستصبح لدينا 3 اسواق حدودية وهي "جيلات" و"جنكولة" و"هلالة الشمالي" الامر الذي يبشر بمستقبل جيد للتبادل التجاري امام المحافظة.

انتهى ** 2342