ايران والعراق يتطلعان لرفع التبادل التجاري الى 20 مليار دولار

واشار ال اسحاق اليوم الثلاثاء الى الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي لايران وقال: ان القضايا الاقتصادية ومتابعة ماتم الاتفاق عليه خلال زيارات مسؤولي البلدين لازالة المشاكل والعوائق الاقتصادية ستكون على سلم اولويات البلدين.

واضاف ان تهيئة الارضية والتخطيط لرفع التبادل التجاري لبلوغه 20 مليار دولار بين ايران والعراق هي من المواضيع التي سيبحثها رئيس وزراء العراق في طهران .

وسيتم التطرق الى ديون العراق لايران بشأن الطاقة والكهرباء والتي تم التفاوض بشأنها مسبقا وتقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار وسيتم خلال الزيارة وضع جدول زمني لتسديدها .

وبين ال اسحاق انه وبسبب تفشي فيروس كورونا واغلاق الحدود بين البلدين فأن هذه الزيارة من شأنها الاسراع في اعادة فتحها لتصدير السلع والبضائع .

يذكر انه خلال العام الماضي ( انتهى 20مارس 2020) تم تصدير نحو 9 مليارات دولار من السلع الى العراق وخلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي تم تصدير 5 ملايين طن من البضائع بلغت قيمتها مليار و 450 مليون دولار .

انتهى**م م**