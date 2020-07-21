السفارة الايرانية في الكويت: الاجانب يهدفون الى بيع اسلحتهم في المنطقة

واضاف بيان للسفارة الايرانية في الكويت : ان السفيرة الامريكية الجديدة القادمة الى منطقتنا من وراء البحار وصفت الدور الايراني في المنطقة بـ "الخبيث".

و أكد البيان ان دول المنطقة هم اكثر حرصا على تكريس الأمن والاستقرار فيها من الاجانب القادمين من آلاف الكيلومترات لتحقيق مكاسبهم وبيع اسلحتهم.

واشار البيان الى سفك دماء القادة الشعبيين والعسكريين الذين يقاتلون الدواعش الارهابيين الذين يمارسون دور الخبيث في المنطقة، مشددا ان شعوب المنطقة لا تنسى هذا الدور الخبيث ابداً.

واعلن البيان ان الولايات المتحدة الامريكية وخلال انسحابها من الاتفاق النووي بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٨ قد انتهكت عملياً قرار مجلس الامن ٢٢٣١ والذي كانت من مؤسسيه وهذا يعني التصرف الأحادي الجانب وممارسة الدور الخبيث في العالم.

واكد ان الدور الخبيث يعني ان يقوم العضو الدائم في مجلس الأمن بانتهاك القرار المصادق عليه في المجلس وان يفرض العقوبات على الدول الملتزمة بهذا القرار وتنفيذه .

انتهى** 1453