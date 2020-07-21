٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٢ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83864108
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ايران تحتل المرتبة الثامنة اقليميا في مؤشر أداء التنافس الصناعي

ايران تحتل المرتبة الثامنة اقليميا في مؤشر أداء التنافس الصناعي

طهران//21 تموز/ يوليو/ارنا- يظهر تقييم جدول اعمال ايران في مؤشر التنافس الصناعي بين اعوام 2013 حتى 2018 أن إيران تحتل المرتبة الثامنة بين 24 دولة في المنطقة.

واعلنت معاونية التخطيط في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية إن مؤشر الأداء الصناعي هو أحد المؤشرات التي تستخدمها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتقييم و قياس القدرة التنافسية والأداء الصناعي في المجال القدرات الاقتصادية.
كما يسلط هذا المؤشر الضوء على مدى قدرة البلدان على المشاركة في الأسواق المحلية والدولية والانشطة ذات القيمة المضافة العالية.

واحتلت ألمانيا والصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة المرتبة الأولى إلى الرابعة في مجال مؤشر "أداء التنافس الصناعي " في عامي 2017 و 2018 ، واحتلت إيران المرتبة الثامنة في هذا المؤشر علي الصعيد الاقليمي.

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