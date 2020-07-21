ايران تحتل المرتبة الثامنة اقليميا في مؤشر أداء التنافس الصناعي

واعلنت معاونية التخطيط في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية إن مؤشر الأداء الصناعي هو أحد المؤشرات التي تستخدمها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتقييم و قياس القدرة التنافسية والأداء الصناعي في المجال القدرات الاقتصادية.

كما يسلط هذا المؤشر الضوء على مدى قدرة البلدان على المشاركة في الأسواق المحلية والدولية والانشطة ذات القيمة المضافة العالية.

واحتلت ألمانيا والصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة المرتبة الأولى إلى الرابعة في مجال مؤشر "أداء التنافس الصناعي " في عامي 2017 و 2018 ، واحتلت إيران المرتبة الثامنة في هذا المؤشر علي الصعيد الاقليمي.

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