السفير الايراني في موسكو يقترح تاسيس ناد يضم ايران وروسيا والصين لمواجهة الحظر الامريكي

وتزامنا مع زيارة ظريف لروسيا، اشار جلالي اليوم الثلاثاء في تصريح ادلى به لصحيفة "كامرسانت" الروسية الى ان الدول التي تفرض اميركا الحظر عليها يمكنها التعاون مع بعضها البعض لخفض تاثيرات الحظر وقال، اننا نعتقد بان الوقت قد حان لتاسيس ناد يضم دول فرضت امريكا الحظر عليها مثل روسيا والصين وايران.

ونوه الى ان واشنطن لا تروق لها وجود منافس في موقع اعلى منها في اي منطقة من العالم واضاف، انهم يريدون ان تكون روسيا ضعيفة وان تكون الصين تابعة لهم اقتصاديا وان تكون ايران مستعمرة لهم ولهذا السبب ينبغي علينا ان نتعاون معا وندعم بعضنا البعض.

واعتبر السفير الايراني، ان هناك فرص كبرى امامنا يجب توظيفها من خلال الارادة السياسية ولفت الى ان ايران دولة كبيرة وتشكل الايدي العاملة فيها وغالبيتها من الشباب طاقة كبيرة لديها كما تتمتع بالثروة المنجمية وتكنولوجيا متطورة "مؤكدا ان تضافر الجهود بين الدول التي فرضت امريكا الحظر عليها سيسهم في التغلب على الضغوط الاميركية".

وقال السفير جلالي بان ايران ترغب بشراء اسلحة روسية جديدة لتعزيز قدراتها في الدفاع الجوي واضاف، سنجري مشاورات مع روسيا في هذا المجال كون الاخيرة وقفت حكومة وشعبا الى جانبنا في الاوقات الصعبة، وهي تأتي ضمن اولوية شراكتنا.. روسيا تمتلك قدرات ميدانية هائلة ونأمل بتعزيز علاقاتنا معها مع مرور الوقت.

واضاف: ان وزير الخارجية سيسلم رسالة من روحاني الى بوتين وسيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول الاتفاق النووي والتطورات الاقليمية والعلاقات الثنائية.

وأشار الى عداء ترامب لإيران وإجراءاته المناهضة لها والتي ما زالت مستمرة لأن السلطات الأميركية تحاول القضاء على الإتفاق النووي تماما.

وتابع جلالي: ان روسيا بصفتها داعمة للاتفاق النووي عارضت اخيرا قرار مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهنالك تضامن كامل بين ايران وروسيا ضد اجراءات الحظر الاميركية الاحادية والمناهضة للبشرية.

واكد انه في ظل ارادة قادة وكبار مسؤولي البلدين تمضي العلاقات الثنائية في المسار الصحيح لضمان المصالح المشتركة والمشاركة في توفير الامن على الصعيدين الاقليمي والدولي.

ومن المقرر ان يقوم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بزيارة الى موسكو اليوم الثلاثاء لاجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

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