وزير العلوم : نهدف الى توطيد العلاقات العلمية والثقافية مع دول الجوار

واشار غلامي، خلال لقائه المتحدث السابق لوزارة الخارجية والسفير الايراني الجديد في جمهورية اذربيجان عباس موسوي، الى امكانيات ايران العلمية التي يمكن نقلها الى باكو، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالتعاون الثقافي مع البلدان المجاورة لايران أكثر من السابق.

ولفت الى ان نشاطات قامت بها ايران خلال العامين الماضيين كانت تهدف الى قبول الطلبة الجامعيين قائلا: لكن هذه النشاطات واجهت مشاكل لاسباب ترتبط بتأشيرات الدخول وتفشي فيروس كورونا خلال الاشهر الاخيرة.

واشار الى إحراز تقدم جيد في مجال واحات العلوم في ايران خلال الاعوام الـ15 الاخيرة، موضحاً: إن وزارة العلوم لديها حاليا 37 واحة للعلوم والتقنيات حيث تنشط فيها 6 الاف شركة معرفية. كما تضم الجامعات 197 مركزاً للتنمية.

وأعرب غلامي عن استعداد وزارة العلوم لتقديم تجاربها الى البلدان الاخرى، لافتا الى ان تشييد واحات للعلوم والتقنيات هي من الامكانيات التي يمكن متابعتها بين ايران وجمهورية اذربيجان وكذلك النشاطات البحثية المشتركة.

واوضح ان القواسم الثقافية المشتركة تساهم في توطيد العلاقات العلمية بين البلدين كما يمكن نقل الانجازات العلمية التي حققتها ايران لاسيما في مجالات العلوم الانسانية ومنها الدراسات الايرانية والتاريخ والآثار والاداب واللغة الفارسية.

من جهته قدم عباس موسوي احصاءا عن عدد الطلاب الايرانيين في جمهورية اذربيجان وقال ان1200 طالبا يدرسون في جامعات هذا البلد معظمهم في فروع الطب.

ولفت موسوي الى ان الجانب الاذربيجاني أعرب عن استعداده لتعزيز العلاقات والتعاون العلمي والبحثي والتقني مع ايران.

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