ربيعي: الاستراتيجية الرئيسية في سياستنا الخارجية هي حسن الجوار

واضاف ربيعي في مؤتمر صحفي الثلاثاء : لقد وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم إلى طهران، وحل ضيفا على ايران ..نأمل أن نجري محادثات بناءة وفعالة معا لتعميق العلاقات الثنائية في كافة المجالات اكثر من مما سبق نظرا الى الثقافة المشتركة للبلدين وايضا تحديد أطر التعاون المستقبلي.

ورحب المتحدث باسم الحكومة بزيارة الكاظمي والوفد المرافق له الى ايران قائلا: إن رئيس الوزراء العراقي يزور إيران في وقت دخلت سياسة حسن الجوار- التي تعتبر الاستراتيجية الأساسية في سياستنا الخارجية- دخلت الى مرحلة جديدة واصبحت التنمية الشاملة والتواصل الفعال مع الجيران إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الايرانية خلال السنوات الاخيرة.

يتبع