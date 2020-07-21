تسجيل 229 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2625 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 278 الفا و 827 حالة لغاية الان بينهم 3589 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 242 الفا و351 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 229 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 14 الفا و 634 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و201 الفا و958 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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