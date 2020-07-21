الرئيس روحاني يستقبل الكاظمي رسميا

وجرت مراسم الاستقبال لرئيس الوزراء العراقي الزائر عصر اليوم الثلاثاء بمقر استضافة قمة رؤساء الدول الاسلامية في العاصمة طهران.

وحضر المراسم كل من وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي"، و وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة "العميد امير حاتمي"، و وزير النفط "بيجن زنكنة"، و وزير الطرق وبناء مدن "محمد اسلامي"، و وكيل وزارة الصناعة والتعدين والتجارة "حسين مدرسي خياباني"، الى جانب محافظ البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي".

وبدات المباحثات الثنائية بين الرئيس روحاني والكاظمي فور ختام مراسم الاستقبال الرسمية عصر اليوم.

و وصل الكاظمي بعد ظهر اليوم الثلاثاء الى طهران يرافقه وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى بهدف اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين.

علما ان المباحثات المشتركة بين الوفدين الرفيعين العراقي والايراني ستبدا عقب لقاء الكاظمي مع الرئيس روحاني، وذلك بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" ورئيس الوزراء العراقي الزائر.

علما ان سماحة قائد الثورة الاسلامية أية الله العظمى السيد علي الخامنئي سيستقبل رئيس الوزراء العراقي، في اول لقاء مباشر لسماحته منذ خمسة اشهر.

ويضم الوفد العراقي في زيارته لطهران، وزراء الخارجية والنفط والكهرباء والمالية والدفاع والصحة ومستشار الامن القومي.

انتهى ** ح ع