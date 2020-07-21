تمديد الاتفاق لفترة 20 عاما مع روسيا على سلم الاعمال

واوضح وزير الخارجية، ان زيارته لموسكو اليوم تاتي في ضوء مباحثات الرئيسين الايراني والروسي؛ واصفا علاقات البلدين بانها "ستراتيجية" في ظل الظروف الراهنة حيث يشهد المجتمع الدولي تطورات كبيرة بما يستدعي اجراء مشاورات منتظمة بين الجانبين و"سائر الاصدقاء".

وتابع وزير الخارجية، ان زيارته الحالية لروسيا جاءت في هذا السياق، وسيجري خلالها مباحثات حول القضايا الثنائية والاتفاق النووي.

و وصل وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، الى العاصمة الروسية موسكو لاجراء محادثات مع المسؤولين الروس.

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية، ان مساعد الخارجية للشؤون السياسية "عباس عراقجي" يرافق ظريف في زيارته الحالية الى موسكو.

وفي سياق متصل، كان السفير الايراني لدى روسيا "كاظم جلالي" اعلن في تغريدة له مساء الاثنين، بان وزير الخارجية سيزور موسكو اليوم؛ مبينا ان ظريف يحمل رسالة من الرئيس روحاني الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين كما سيجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" حول الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.

انتهى ** ح ع