الكاظمي يؤكد من طهران على انتهاج آليات شاملة لوقف التحديات في المنطقة

و وصف الكاظمي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء بطهران، زيارته للجمهورية الاسلامية الايرانية، انها تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في ظل الظروف الراهنة حيث يمر البلدان بتحديات ينجم البعض منها عن تفشي فيروس كورونا وانخفاض اسعار النفط العالمية.

ودعا رئيس الوزراء العراقي، الى التنسيق بين طهران وبغداد قبال التحديات الراهنة، وبما يخدم مصالح البلدين؛ مؤكدا ان العلاقات الايرانية العراقية لا تقم فقط على الموقع الجغرافي والحدود المشتركة الممتدة لـ "الف و450 كم"، بل هناك اواصر تاريخية وثقافية ودينية متاصلة في تاريخ البلدين.

ولفت الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت ضمن الدول الاولى التي وقفت الى جانب العراق في حربه ضد الارهاب والجماعات التكفيرية؛ مضيفا ان بلاده لن ينسى هذه المواقف وانطلاقا منها يقف الى جانب ايران للعبور من التحديات الاقتصادية.

واضاف الكاظمي، ان العراق تحول اليوم الى سوق كبير لاستقبال الصادرات الايرانية والتبادل التجاري مع هذا البلد.

كما اكد، ان بلاده يضع الدفاع عن ايران وحماية امنها على سلم برامجه، ولن يسمح باستخدام اراضيه لتوجيه اي عدوان او تهديد الى هذا البلد.

انتهى ** ح ع