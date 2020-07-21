ظریف: معاهدة العلاقات الثنائیة بین ایران وروسیا ستمدد 5 اعوام اخری

وقال ظریف في تصریحه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظیره الروسي سیرغي لافروف في موسکو الثلاثاء، لقد تباحثنا الیوم حول العلاقات الثنائیة.
واضاف، اننا نسعی للتوقیع علی اتفاق جدید طویل الامد بین البلدین ورفعه الی برلمانی البلدین.
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موسکو / 22 تموز / یولیو /ارنا- صرح وزیر الخارجیة الایراني محمد جواد ظریف بان معاهدة العلاقات الثنائیة بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وروسیا ستصل الی عامها العشرین قریبا وستمدد بصورة آلیة لفترة 5 اعوام اخری.
وقال ظریف في تصریحه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظیره الروسي سیرغي لافروف في موسکو الثلاثاء، لقد تباحثنا الیوم حول العلاقات الثنائیة.
واضاف، اننا نسعی للتوقیع علی اتفاق جدید طویل الامد بین البلدین ورفعه الی برلمانی البلدین.
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