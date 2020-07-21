ظریف: معاهدة العلاقات الثنائیة بین ایران وروسیا ستمدد 5 اعوام اخری

بغداد/ 20 تموز/ يوليو/ ارنا - أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، أن ايران مستعدة دائما للحوار مع جميع دول المنطقة، معتبرا أن لا سبيل لحل الخلافات إلا بالحوار.