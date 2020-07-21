ظريف: اميركا انتهجت سياسة خطيرة تجاه الاتفاق النووي

وقال ظريف في تصريحه خلال لقائه، مساء الثلاثاء، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: مثلما أشرتم، فإن الاميركان انتهجوا سياسة خطيرة بشأن الاتفاق النووي.

وأضاف: يسرنا كثيرا أن روسيا الاتحادية تصدت للسياسات غير البناءة سواء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك في مجلس الامن الدولي.

وبيّن ان هذا يؤدي الى ان يكون دور روسيا والصين بارزا في صون الاتفاق النووي، وأن يعترف جميع العالم بهذا الدور.

واضاف ظريف، انه بناء على الاتفاق بين رئيسي البلدين، من الجيد ان نعمل في هذا المجال مع بعض بشكل وثيق بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية، مضيفا ان امامنا فرصة جيدة لنتابع آخر التطورات في سوريا بعد اجتماع الفيديو كونفرانس بين الرئيسين فضلا عن متابعة التطورات في افغانستان واليمن والمنطقة.

واعتبر وزير الخارجية الايراني ان العلاقات اليوم بين ايران وروسيا تمر بأفضل ظروفها في العقود الاخيرة، معربا عن امله بأن يتمكن الجانبان من تعزيز هذه العلاقات أكثر فأكثر ومواصلتها لفترة أطول وجعلها اكثر استراتيجية، مشددا على ان هذه العلاقات المبنية على اساس الاحترام المتبادل تصب في مصلحة البلدين وكذلك في مصلحة المنطقة والعالم.

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