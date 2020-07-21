لافروف يؤكد اهمية معاهدة التعاون بين ايران وروسيا

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف في موسكو الثلاثاء في الاشارة الى معاهدة التعاون بين البلدين، إنّ عشرين عاماً مرت على توقيع هذه الاتفاقية وهي فترة طويلة شهدت تطورات واسعة على الصعيد العالمي وكذلك التهديدات والتحديات ومنها الارهاب وتغييرات المناخ وتفشي الفيروسات.

واضاف: إنه تقرر التخطيط لاعداد وثيقة جديدة تتضمن مواضيع أخرى.

يذكر ان اتفاقية توطيد العلاقات واسس التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الروسي تم توقيعها في موسكو 12 مارس/ آذار 2001 في عهد الرئيس الايراني الاسبق محمد خاتمي خلال زيارته موسكو وتضم 21 بندا وتمتد لفترة 10 سنوات وتم تمديدها لمدة 10 سنوات اخرى.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد أعلن في موسكو إن تمديد الاتفاقية مدرج على جدول أعمال الجهاز الدبلوماسي للبلاد.

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