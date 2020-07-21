الافراج عن جزء من الارصدة الايرانية المجمدة في بعض الدول

وقال واعظي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الثلاثاء بشأن وتيرة خفض سعر العملة الصعبة وعودة الاستقرار الى السوق: لقداعلن منذ البداية ان التذبذبات في سوق العملة الصعبة هي في الغالب حرب نفسية موجهة من الخارج من عدة مراكز دبي والسليمانية، والتي تثار من قبل عدد من السماسرة والصرافين في سوق العملة الصعبة من خلال الشراء الآجل.

وأضاف: لقد أعلنا دوما انه سيتم تحسين وضع سوق العملة الصعبة، وسيعود الى استقراره السابق، وقد شهدنا خلال اليومين الاخيرين انخفاض سعر صرف العملة الصعبة ما بين 4 الى 5 آلاف تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب سعر الصرف الحكومي المدعوم).

واعرب عن تفاؤله بوتيرة انخفاض سعر صرف العملة الصعبة، وقال، ان جزءا من الارصدة الايرانية المجمدة في بعض الدول تم الافراج عنها خلال الايام الاخيرة، والآن تتم الاستفادة منها في قسم التحويلات بالبنك المركزي الايراني، من اجل إزالة القلق ورفع المشكلات لدى المستوردين.

انتهى ** 2342