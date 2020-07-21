ظريف ولافروف يفندان كلام بولتون الذي نسبه لبوتين ضد ايران

وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ظريف في موسكو الثلاثاء، لا اساس لهذا الكلام الذي نقله بولتون في كتابه عن الرئيس بوتين الذي لن يطلق ابدا مثل هذا الكلام.

واضاف، اننا نعتقد بان الاميركيين يريدون بمثل هذه التصريحات تشويه شخصية بوتين ونحن نرى بان الايرانيين متواجدون في سوريا بطلب من حكومتها.

واشار الى الجهود المشتركة بين روسيا وايران وتركيا في اطار عملية آستانا للسلام في سوريا والتعاون الوثيق من اجل اعادة الامن والسلام والاستقرار اليها.

من جانبه قال وزير الخارجية الايراني بهذا الصدد اننا لا نعتبر ما نسبه بولتون الى بوتين متطابقا مع الواقع وان مثل هذا الكلام لا يتناسق ابدا مع تعاوننا مع تركيا وروسيا لاعادة السلام والاستقرار الى سوريا ومكافحة الارهاب فيها.

واضاف ظريف، ان تعاوننا الجيد وروسيا مع الشعب السوري ادى الى دحر داعش.

واعتبر وزير الخارجية الايراني، بولتون الذي اشعل غالبية الحروب في فترة حضوره في البيت الابيض وسعى لاقحام اميركا في الحروب في مختلف مناطق العالم، بانه لا يعد شخصا موثوقا به واضاف، انه وفقا لقول الرئيس الاميركي نفسه لو كان باستطاعة بولتون اشعال الحرب العالمية الثالثة لفعل ذلك.

واكد ظريف بان بولتون ليس بمستوى يمكنه المساس بالعلاقات بين طهران وموسكو من اجل الترويج للمزيد من بيع كتابه كما انه ليس في موسكو وطهران من يعير اهتماما لكلامه.

انتهى ** 2342