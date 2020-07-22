واعظي: العراق وايران يهدفان لرفع حجم التبادل التجاري الى 20 مليار دولار

وقال واعظي، في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع روحاني والكاظمي الثلاثاء في طهران، ان هذا الهدف مهم جدا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وصادرات الخدمات الفنية والهندسية.

واضاف، إن اللقاء بين الجانبين يشير الى عزم حكومة الكاظمي في تطوير العلاقات مع طهران على جميع الصعد ووضع الاتفاقات السابقة حيز التنفيذ.

ووصف العلاقات مع العراق بأنها ليست محدودة إنما تشمل جميع المجالات وقد أكد الجانبان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، على تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين.

وأعرب واعظي عن ارتياحه لتوطيد العلاقات الثقافية والدينية بين البلدين، لافتا الى تناول الشؤون السياسية والاقليمية خلال المحادثات.

واشار الى ان ايران تمتلك خبرات قيمة للغاية في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث تم التباحث مع الجانب العراقي حول تعزيز التعاون بهذا الشأن وتقرر نقل الخبرات والانجازات الايرانية وكذلك تزويد العراق بالمعدات الطبية والادوية.

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