لافروف: ايران تحظى بجميع الشروط اللازمة للعضوية الكاملة في منظمة شنغهاي

وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف في موسكو الثلاثاء، اننا لا نرى اي عائق امام عضوية ايران الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون.

واضاف، نحن نعتقد بان مكانة ايران تتطابق مع جميع المعايير للعضوية في هذه المنظمة.

واكد ان روسيا دعمت منذ البداية طلب ايران للعضوية في هذه المنظمة واضاف، ان القبول (بطلب ايران للعضوية الكاملة في المنظمة) بحاجة الى اتفاق جماعي حيث نسعى لتحقيق ذلك.

يذكر ان الدول الاعضاء الرئيسية في منظمة شنغهاي للتعاون هي روسيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزيا واوزبكستان والهند وباكستان، اما الدول الاعضاء بصفة مراقب فهي ايران وافغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا.

انتهى ** 2342