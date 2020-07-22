ترحيب حار برئيس الوزراء العراقي في طهران

طهران- حظى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عند وصوله الى طهران على راس وفد رفيع المستوى امس الثلاثاء بترحيب حار من المسؤولين الايرانيين فكان في استقباله في مطار مهراباد وزير الطاقة رضا اردكانيان ثم استقبله الرئيس الايراني حسن روحاني في قاعة المؤتمرات الدولية حيث تباحثا مع بعض وعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.

كما استقبله کل من قائد الثورة الاسلامية اية الله الخامنئي وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني. 1049