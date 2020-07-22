مصدر مسؤول : ضبط ما يزيد عن 19 طنا من المخدرات خلال الاسبوع الماضي

واوضح اصلاني في تصريح له اليوم الاربعاء ، ان اجمالي المخدرات التي ضُبطت في البلاد خلال الفترة من 11 لغاية 17 يوليو/ تموز الحالي بلغ 19 الفا و884 كغ، مضافا الى مصادرة 423 عربة و18 قطعة من السلاح التي كانت بحوزة المهربين.

ولفت المسؤول الامني الايراني، ان هذه الانجازات تاتي في اطار مشاريع الحد من ظاهرة التهريب وتعاطي المخدرات والتي ادت ايضا الى اعتقال 6835 متهما بالتورط في جرائم متعلقة بهذه الظاهرة.

وتابع، ان 81 شخصا من هؤلاء المعتقلين يحملون جنسيات اجنبية.

واردف اصلاني، ان 8 محافظات وهي كرمان وسيستان وبلوجستان وخراسان الجنوبية (جنوب شرق) وهرمزكان وفارس وبوشهر (جنوب) واصفهان (وسط) تصدرت قائمة المحافظات التي سجلت اكبر نسبة من ضبط المخدرات خلال الاسبوع الماضي في ايران.

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