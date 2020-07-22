٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٣:١٩ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83865900
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عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 14 الفا و853 شخصا

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 14 الفا و853 شخصا

طهران /22 تموز/ يوليو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 281 الفا و413 شخص، وبوفاة 219 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 14 الفا و853 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل2856 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 281 الفا و 413 حالة لغاية الان بينهم 3609 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 244 الفا  و840 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 219 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 14 الاف و853 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و228 الف و 277 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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