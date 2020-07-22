عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 14 الفا و853 شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل2856 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 281 الفا و 413 حالة لغاية الان بينهم 3609 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 244 الفا و840 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 219 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 14 الاف و853 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و228 الف و 277 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

انتهى**م م**