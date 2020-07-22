محافظ ذي قار العراقية يزور محطة شلمجة التجارية

ووصف الوائلي العلاقات بين العراق وإيران بالـ"ودية" وأضاف، ان تعزيز العلاقات التجارية بين ذي قار ومنطقة أروند الحرة على جدول الأعمال.

وصرح: هناك بنية تحتية ومرافق تجارية جيدة في شلمجة لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية ومن الممكن إستخدام هذه الإمكانيات لتحقيق أفضل فائدة.

وأشار الوائلي الى الإقبال الواسع على السلع الإيرانية في جنوب العراق، مؤكدا أن تعزيز التجارة الثنائية يصب في مصلحة الطرفين.

وإستقبل محافظ ذي قار والوفد الزائر، حاكم مدينة خرمشهر وجمع من المسؤولين في منطقة أروند الحرة.

وبناء على الإتفاق بين الجانبين، تم إستئناف النشاط التجاري على حدود شلمجة مع الإلتزام بالبروتوكولات الصحية، بعد إنقطاع دام عدة شهور بسبب إنتشار فيروس كورونا.

انتهى**أ م د