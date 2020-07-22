مسؤول : ايران على ابواب الانتقال الى الجيل الخامس للانترنت

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء، اوضح "هاشمي"، ان عملية استخدام الجيل الخامس لشبكة الانترنت بدات بصورة تجربية اليوم بمعهد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات (الايراينة).

واضاف، ان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات انتقلت الى تقنية الـ"5جي" في الوقت المناسب، وانطلاقا من رؤيتها الهادفة لمواكبة هذا المنعطف العلمي وعدم التخلف عن ركب التقدم التكنولوجي العالمي.

ولفت مساعد وزير الاتصالات، الى ان عملية الانتقال الى الجيل الخامس "للشبكة العنكبوتية" بدات منذ عامين في البلاد، حيث تم استدعاء الخبراء واصحاب الراي للانضمام الى هذا المشروع، "وبالتالي وضعت خطة مناسبة في اطار الدراسات التي اجريناها على صعيد العالم بهذا الصدد".

واوضح، ان المرحلة التجريبية الحالية تضم 5 مشغلات تابعة لشركتي "همراه اول" وايرانسل" الوطنيتين للاتصالات في 5 مناطق داخل العاصمة طهران؛ على ان يتم تعميم هذه التقنية الحديثة في ارجاء البلاد لاحقا.

واشار هاشمي، الى ان احد مجالات استخدام الجيل الخامس للانترنت يتمثل في تطوير الخدمات الطبية وعلى سبيل المثال اجراء العمليات الجراحية عن بعد؛ مؤكدا ان تقنية الـ 5 جي تسهم بشكل كبير في انجاح هذه العمليات.

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