اللواء موسوي : قدراتنا الدفاعية تجاوزت مستوى التهديدات

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اللواء موسوي، مرافقا بقائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الايراني "العميد صباحي فرد"، للاقسام المختلفة بوحدة الرد السريع التابعة لهذه القوة المسلحة في طهران.

واكد القائد العام للجيش : ان قوة الدفاع الجوي تضطلع بمهام رئيسية لكونها تقف بالخط الامامي لساحات الدفاع عن البلاد؛ مضيفا ان قدرات ايران الدفاعية تخطت مستوى التهديدات في شتى المجالات التعبوية وامتلاك الاجهزة والمعدات العسكرية الحديثة.

الى ذلك، قدم "العميد صباحي فرد" قائد قوة الدفاع الجوي للجيش، تقريرا حول الاجراءات المتخذة من اجل الارتقاء بالمستوين الدفاعي والقتالي، واعادة تاهيل الاجهزة والمعدات لدى هذه القوة.

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