٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٦:٥٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83866175
٠ Persons

سمات

اللواء موسوي : قدراتنا الدفاعية تجاوزت مستوى التهديدات

اللواء موسوي : قدراتنا الدفاعية تجاوزت مستوى التهديدات

طهران / 22 تموز / يوليو / ارنا – قال القائد العام للجش الايراني "اللواء سيد عبد الرحيم موسوي" : نحن تمكنا من تطوير قدراتنا الدفاعية في مجال تبعئة القوى البشرية وتطوير الاجهزة المتقدمة، بما يتناسب ومستوى التهديدات بل اجتيازه.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اللواء موسوي، مرافقا بقائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الايراني "العميد صباحي فرد"، للاقسام المختلفة بوحدة الرد السريع التابعة لهذه القوة المسلحة في طهران.

واكد القائد العام للجيش : ان قوة الدفاع الجوي تضطلع بمهام رئيسية لكونها تقف بالخط الامامي لساحات الدفاع عن البلاد؛ مضيفا ان قدرات ايران الدفاعية تخطت مستوى التهديدات في شتى المجالات التعبوية وامتلاك الاجهزة والمعدات العسكرية الحديثة.

الى ذلك، قدم "العميد صباحي فرد" قائد قوة الدفاع الجوي للجيش، تقريرا حول الاجراءات المتخذة من اجل الارتقاء بالمستوين الدفاعي والقتالي، واعادة تاهيل الاجهزة والمعدات لدى هذه القوة.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 0 =