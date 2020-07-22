السفير النمساوي يؤكد العلاقات الدبلوماسية الإستراتيجية مع إيران

وخلال اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء مع رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني كريم همتي، صرح شولتز، ان النمسا كانت دولة قوية في الماضي، ولكن إيران ما زالت تعد أحد القوى العظمى في المنطقة.

وأشار شولتز الى جهود النمسا لمشاركة فريقين إيرانيين للإغاثة من جمعية الهلال الأحمر الإيراني ومنظمة إدارة الأزمات التابعة لبلدية طهران في المناورات الدولية التدريبية لفرق الإنقاذ التي تقام في الدول الأوروبية، وكذلك إيفاد فريق أوروبي الى إيران لتبادل الخبرات في إطار تدريبات الإغاثة الدولية.

وأكد، ان هذه المناورات التدريبية تهدف الى إعداد فرق الإغاثة حتى عام 2023 لتكون قادرة على المشاركة في الأحداث الدولية كفرق مرجعية في إطار تدريبات الأمم المتحدة.

الى ذلك، أعلن همتي عن إستلام الهلال الأحمر الإيراني 70 شحنة من المساعدات الإنسانية من الصين و157 شحنة من المساعدات الدولية في المجموع، من جانب الحكومات والجمعيات الدولية لمكافحة فيروس كورونا.

كما أعرب همتي عن شكره للصليب الأحمر النمساوي على مساعدته للهلال الأحمر الإيراني في فيضانات عام 2017 التي إجتاحت البلاد، معربا عن أمله في أن تستمر هذه المساعدات للتخفيف عن أعباء دولة إيران وشعبها الناجمة عن الحظر الأميركي المفروض، وسد احتياجات المرضى الذين يعانون من كوفيد-19 لأجهزة التنفس الإصطناعي بمساعدة الصليب الأحمر النمساوي.

وأكد على ان الأدوية والمعدات الطبية مستثناة من الحظر، لكن قلة من الدول مستعدة للتعاون مع إيران في ظروف الحظر.

وأشار الى فتح قناة مالية لتحويل المساعدات الدولية الى الهلال الأحمر الإيراني في ظروف الحظر المفروض على البلاد التي باتت تعاني من تفشي وباء كورونا، مؤكدا على أنه يمكن للنمسا أن تقدم المزيد من الدعم للشعب الإيراني في إدارة هذه الأزمة.

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