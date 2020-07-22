مسؤول : تصدير ما يربو عن 21 طنا من الفستق الايراني في غضون 3 اشهر

واوضح "لطيفي" اليوم الاربعاء، ان ايران قامت بتوريد الفستق خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي، الى اكثر من 54 دولة بالعالم؛ ومنها فيها الصين بواقع 5 الاف و547 طنا وما يعادل 35 مليون و409 دولار، والمانيا بمقدار الفين و982 طنا، والعراق بمقدار الف واحد و866 طنا، وروسيا بواقع الف واحد و455 طنا، وكازاخستان بمقدار الف واحد و129 طنا.

واضاف، انه بسحب احصائيات العام 2019 فقد ايران المركز الثاني في مجال صادرات الفستق بقيمة 586 مليون دولار، فيما تصدرت امريكا قائمة اكبر الدول الموردة لهذا المنتج والتي قامت بتصدير ما قيمته مليار واحد و56 مليون دولار، وهونغ كونغ الثالثة عالميا بقيمة 303 مليون دولار، ومن ثم المانيا 112 مليون دولار، وتركيا 52,2 مليون دولار.

انتهى ** ح ع