شمخاني: إنتقام أقسى في الطریق

وأضاف الادميرال شمخاني في تغريدة له يوم الاربعاء: "ان ترامب اعترف بان الجيش الاميركي قام بأوامر مباشرة منه بإرتكاب جريمة إغتيال وجهين لامعين في مجال مكافحة الإرهاب وهما الحاج الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس".

و استشهد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني، وايضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" اثر غارة اجرامية شنتها وزارة الدفاع الأميركية بالطيران المسير بقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة 3 كانون الثاني/يناير.

انتهى**أ م د