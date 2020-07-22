قائد حرس الحدود: التعاون بین ایران وترکمنستان مستمر في توفیر امن الحدود

وفي تصريح ادلى به اليوم الاربعاء بعد افتتاح مبنى خفر السواحل في محافظة كلستان وتفقده حدود البلاد الشمالية، اشار العميد كودرزي الى استتباب الامن الكامل في الحدود المائية والبرية للمحافظة وقال، ان التعاون بين ايران والدولة الجارة الشمالية تركمنستان لتوفير امن واستقرار حدود المنطقة مستمر وجيد.

واضاف، اننا نشهد استتاب الامن في حدود كلستان في ظل تعاون المواطنين والوجهاء وتنظيم الدورات التدريبية وتحديث المعدات والاجهزة وتعزيز الكوادر البشرية.

واشار قائد قوات حرس الحدود الى زيادة ضبط المخدرات في حدود البلاد بنسبة 87 بالمائة واضاف، انه تم خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام (الايراني) الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) ضبط 46 طنا من المخدرات في حدود البلاد.

يتبع ** 2342