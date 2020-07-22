ظريف: أميركا اصبحت دولة متمردة وخارجة على القانون

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، وصف محمد جواد ظريف أميركا بأنها تحولت الى دولة متمردة وخارجة على القانون، لكنها تمتلك بعض القدرات البنكية والنفوذ في النظام البنكي العالمي.

واضاف، أن المهم هو أن المجتمع العالمي أخذ يفكر في هذا المجال؛ هل من الضروري الاعتراف بهيمنة أميركا على النظام البنكي العالمي، أم يجب تغيير ذلك؟ أننا نشهد اتخاذ خطوات في هذا الإطار.

*الحظر التسليحي

وبشأن مصير المحاولات الاميركية الرامية لتمديد الحظر التسليحي على ايران، صرح وزير الخارجية الايراني، أنه حتى حلفاء أميركا اعتبروا هذا المخطط خطيرا ورفضوه، كما أن روسيا أعلنت مواقفها تجاه هذا الموضوع في رسالة من 5 صفحات.

واضاف، أن اميركا هي الدولة التي نقضت الاتفاق النووي بخروجها منه وانتهكت القرار الاممي 2231 ، لذلك فانها ليست في موقع يؤهلها للحديث بشأن الاتفاق النووي، كما أن لدى ايران وروسيا والصين مواقف متماثلة تماما بهذا الصدد.

* العلاقات مع السعودية

وردا على سؤال حول العلاقات مع السعودية، قال ظريف: اننا على استعداد للتعاون مع السعودية كدولتين مهمتين في منطقة الخليج الفارسي، ولكن يبدو ان السعودية وحكامها الحاليين يميلون اكثر لاقحام اميركا في الحرب (ضد ايران) وان ينتفعوا من وراء ذلك.

وأضاف، الا ان الاميركيين اثبتوا خلال الاشهر الماضية بانهم غير مستعدين للدخول في هكذا حرب من اجل مصالح السعودية ومن الافضل للسعوديين ان يستيقظوا شيئا فشيئا وان يبدأوا حوارا مع من هم باقون معهم في المنطقة دوما بدلا من ان يصبوا جهودهم في التعاون مع اميركا والكيان الصهيوني.

وفي الرد على سؤال حول خط ايران الاحمر لاستئناف العلاقات مع السعودية قال ظريف: لا مشكلة لدينا.

انتهى ** 2342