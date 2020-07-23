مصدر مسؤول : انتاج منظومة اقمار صناعية على ايدي العلماء الايرانيين

وقال كبير اعضاء فريق العمل المشرف على انتاج هذه المنظومة "مجتبى نامور" في حوار مع "ارنا"، ان المنظومة الاقمار الصناعية تضم 60 قمرا مكعبا (Cubesat) تتموضع على ارتفاع 550 كم من سطع الارض.

واضاف نامور، ان عمليات التصميم النظري لهذه الاقمار الصناعية انجزت بالفعل والمشروع دخل حيّز التصنيع حاليا.

واشار الى دور الجامعات الصناعية الايرانية الرئيسي في تطوير تقنية الاقمار الصناعية للبلاد، وعلى سبيل المثال صناعة القمرين بيام 1 وبيام 2 في جامعة امير كبير، وانتاج القمرين ظفر ونويد في جامعة صنعتي شريف، وصناعة القمر نصير 1 في جواجة نصير.

وبحسب هذا المصدر، كلفة المشروع تترواح بين 80 الى 100 مليون دولار.

وقال نامور، ان مهام هذه المنظومة، صمّمت لدعم نشاطات الملاحة البحرية في ايران والدول الاخرى ايضا، بما في ذلك معالجة الثغرات الملاحية ونظام الكشف التلقائي، فضلا عن استخدامها للاغراض العسكرية والتوجيه الملاحي.

كما نوه بمكانة ايران الرفيعية في مجال الصناعات الفضائية بين دول اسيا، مبينا، ان معظم القطع المستخدمة في هذه التقنية تصنع محليا وعلى ايدي العلماء الايرانيين، سوى 20 بالمئة التي يتم استيرادها من روسيا والصين والهند.

انتهى ** ح ع